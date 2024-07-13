Сенатор Ковитиди от нашего полуострова решила раскритиковать мужчин России за то, что она торчат в спортзалах вместо того, чтобы семьи обеспечивать.
Сенатор упрекнула мужчин: торчат «в спортивных залах», а должны быть «кормильцами»
Комментарии
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Роман Романов
Походу тренер из качалки у неё мужика увел, мне так думается. 🤣🤣🤣
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7 час.
Наталья Волкова
А сенаторам похоже больше делать нечего. Ей вообще какое дело до того, кто и где торчит? Оптимизировать надо это думско- сенаторское сборище, мы и без их умозаключений знаем, куда ходить и чем заниматься
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5 час.
В
Воробей
Видимо, её сильно беспокоит уровень разводов более 70% и всё более усиливающаяся тенденция к вымиранию населения страны. В принципе, вполне резонная озабоченность. Вот только явно у неё отсутствует истинное понимание психологического механизма этой закономерности!
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2 мин.
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