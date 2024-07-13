Сенатор упрекнула мужчин: торчат «в спортивных залах», а должны быть «кормильцами»

Роман Романов Походу тренер из качалки у неё мужика увел, мне так думается. 🤣🤣🤣

Наталья Волкова А сенаторам похоже больше делать нечего. Ей вообще какое дело до того, кто и где торчит? Оптимизировать надо это думско- сенаторское сборище, мы и без их умозаключений знаем, куда ходить и чем заниматься