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Сразу после обвинения в сексуальных домогательствах Илон Маск объявил о создании «хардкорного судебного отдела»

Сразу после обвинения в сексуальных домогательствах Илон Маск объявил о создании «хардкорного судебного отдела»

Миллиардер Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, объявил о создании «хардкорного судебного отдела», чтобы «непосредственно инициировать и исполнять судебные иски».

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