Британский полковник Грант: не надо сожалеть о смерти украинцев — "Раздражает"

Полковник британской армии в отставке, эксперт по безопасности и обороне Украинского института будущего Глен Грант заявил, что не стоит сожалеть о человеческих потерях со стороны Украины, потому что на место погибших боевиков "придут новые".
Полковник британской армии в отставке, эксперт по безопасности и обороне Украинского института будущего Глен Грант заявил, что не стоит сожалеть о человеческих потерях со стороны Украины, потому что на место погибших боевиков "придут новые".
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