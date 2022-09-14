Правда.ру

2 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Тогда  почему   Россия  не  применяет  танковые  прорывы  ,  диван  ?  Ответь  ?  Что  ,  совсем  не  соображают  в  ...Кедми заявил, что...
  • Ральх Барни
    В армии советовали писать в письме прекратившей ждать солдата девушке так: на листе оставлять отпечаток сапога с прип...Математика войны:...
  • vasyn
    Та вообще подумал с кем споришь,диван?Кедми заявил, что...

Британский полковник Грант: не надо сожалеть о смерти украинцев — "Раздражает"

Британский полковник Грант: не надо сожалеть о смерти украинцев — "Раздражает"

Полковник британской армии в отставке, эксперт по безопасности и обороне Украинского института будущего Глен Грант заявил, что не стоит сожалеть о человеческих потерях со стороны Украины, потому что на место погибших боевиков "придут новые".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх