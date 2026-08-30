«СВО – лучшее, что случилось с Россией». Назван самый результативный российский дрон в зоне Спецоперации

Российский оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) признан самым результативным аппаратом в своей категории среди массовых фронтовых ударников, применяемых в зоне Специальной военной операции (СВО).
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