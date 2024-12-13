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На трамвайном маршруте № 17 по будням совершается около 54 тысяч поездок

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о развитии трамвайной сети столицы, ключевым проектом станет запуск беспилотного трамвая, который начнет курсировать с пассажирами по маршруту к концу 2025 года.

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