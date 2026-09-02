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Пятый канал

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«Вмешаться? Наблюдать?» — Звезды на красной дорожке сериала «Трудно быть Богом»

«Вмешаться? Наблюдать?» — Звезды на красной дорожке сериала «Трудно быть Богом»

Ох и заставила порефлексировать новоиспеченная премьера «Трудно быть Богом». Люди вечно, как оказалось, вторгаются в планы свыше и не дают исполниться тому, что суждено.

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