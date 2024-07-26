ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как и обещал, рассказываю важнейшую новость о том, как русские заходят в Бразилию.
Россия заходит в Бразилию. Братья, встречайте русских
Комментарии
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Геннадий Свешников
И это даже не обсуждается👍👁️🪗
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13 час.
VG
Vasily Golov
Россия . 90-е процветание бартерных и толлинговых сделок.Сейчас не хотят мелочиться.Дай валюту.Индия внешнеторговых оборот с РФ 56 млрд.в т.ч импорт в России 4млрд$.Но в рупиях или юанях,но в банках Индии.Какая это торговля?Это долговые обязательства.а не торговый баланс.Можно за рупии заставить Индию изготовлять оснастку для Автопрома?Автопром будет должен Газпрому и Роснефти автомобилями.Свой дилер.
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12 час.
лл
лина любимцева
Лучше бы Россия НЕ ВЫХОДИЛА ИЗ РОССИИ и поднимала свою экономику!!!
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7 час.
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