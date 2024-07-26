Россия заходит в Бразилию. Братья, встречайте русских

И это даже не обсуждается👍👁️🪗

VG

Vasily Golov

Россия . 90-е процветание бартерных и толлинговых сделок.Сейчас не хотят мелочиться.Дай валюту.Индия внешнеторговых оборот с РФ 56 млрд.в т.ч импорт в России 4млрд$.Но в рупиях или юанях,но в банках Индии.Какая это торговля?Это долговые обязательства.а не торговый баланс.Можно за рупии заставить Индию изготовлять оснастку для Автопрома?Автопром будет должен Газпрому и Роснефти автомобилями.Свой дилер.