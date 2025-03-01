С 1 марта изменятся правила госрегистрации машин. Что нового будет: ❗️Наличие полиса ОСАГО перестанет быть обязательным при постановке авто на учёт.
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С 1 марта изменятся правила госрегистрации машин. Что нового будет: ❗️Наличие полиса ОСАГО перестанет быть обязательным при постановке авто на учёт.