В ХМАО открыли спорткомплекс в память о погибших юных спортсменах

В Нефтеюганске открыли новый многофункциональный спортивный комплекс «Феникс», созданный в память о юных спортсменах и их тренерах, погибших в 2016 году в массовом ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым