Обезьяна с гранатой – положительный пример для организаторов и исполнителей атомных диверсий

После 2020 года, когда в Белоруссии провалилась попытка государственного переворота, сбежавшие из республики представители оппозиции сделали немало для того, чтобы дестабилизировать обстановку на своей теперь уже бывшей родине.
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