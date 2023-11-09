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Стажерка Universal случайно раскрыла дату выхода «Шрека 5»

Стажерка Universal случайно раскрыла дату выхода «Шрека 5»

Стажерка Universal по имени Шрея Сачдев случайно раскрыла дату выхода «Шрека 5». В своем резюме девушка рассказала, что летом, в рамках стажировки, разрабатывала различные идеи для анимационного проекта, а также отметила, что картина выйдет на экраны в 2025 году.

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