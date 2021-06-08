Стоит ли бороться за любовь?

Прекрасно, когда любовь взаимна. А что делать, если ваш избранник или избранница не отвечает на ваши чувства? Молча отойти в сторону, освободив место более счастливому сопернику, или бороться изо всех сил, делать все возможное, чтобы завоевать, добиться, сохранить и удержать?Смотрите также:Рыцари 21 века: известные мужчины, которые дрались за любимых женщинДико страстные и страстно дикие: история буйных отношений Памелы Андерсон и Томми Ли3 страха, разрушивших отношения Анджелины Джоли и Брэда ПиттаЖенские заблуждения о любви, сексе и мужчинахРазочарование в мужчинах и квартира в сердце Манхеттена: как сложилась судьба ведущей «У всех на устах» Натальи Дарьяловой .