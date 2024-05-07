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В Обнинске поезд насмерть сбил восьмиклассницу

В Обнинске поезд насмерть сбил восьмиклассницу

6 мая в Обнинске произошла трагедия на железной дороге: электричка насмерть сбила девочку на путях. По предварительной информации, в понедельник около 17 часов машинист электропоезда сообщением Москва-Малоярославец на 103 км перегона между Обнинском и Балабаново заметил за несколько сотен метров девочку, сидевшую у железной дороги на бетонном блоке.

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