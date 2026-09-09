Суд в Москве утвердил заочный арест Буданова* по делу о запрещенных методах войны

Мосгорсуд утвердил заочный арест Кирилла Буданова*. Бывшего главу ГУР Украины обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Чего уж мелочиться. Арестуйте сразу Зелю. Заочно. Умора от этих заочных арестов тех, кого никогда не поймают и не привлекут.