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Джон Болтон о терактах 9/11: "Оказалось, что США были не так хорошо защищены"

Джон Болтон о терактах 9/11: "Оказалось, что США были не так хорошо защищены"

Теракты 11 сентября 2001 года продемонстрировали слабую защищенность США. Вашингтон не просчитал сценарий возникновения новых угроз после окончания холодной войны.

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