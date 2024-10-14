Шесть лет колонии за угрозу сжечь суд: житель Краснодара удивился суровому наказанию

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, два года назад, 26 сентября 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил зайти в здание Прикубанского районного суда краевой столицы.
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