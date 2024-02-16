В Грузии смягчили требования по банковским вкладам для россиян

Выяснилось, что граждане РФ, даже несмотря на то, что покидают Грузию, уезжая на родину или в другие страны, все равно продолжают держать деньги на депозитах в грузинских банкахНациональный банк Грузии понизил до 40% долю вкладов в иностранной валюте, которую нельзя немедленно забрать.