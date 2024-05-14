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Россиянин оказался заблокирован в загоревшемся авто из-за ремня безопасности

Россиянин оказался заблокирован в загоревшемся авто из-за ремня безопасности

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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤬
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