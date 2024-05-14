Россиянин оказался заблокирован в загоревшемся авто из-за ремня безопасности

Мужчина оказался заблокирован в горящем авто на М-12 из-за ремня безопасности В России на трассе М «Восток» загорелся китайский кроссовер GAC, его водитель оказался заблокирован внутри автомобиля из-за заевших ремней безопасности.
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