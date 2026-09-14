В Нижнем Новгороде задержаны семь авиарейсов 14 сентября

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова 14 сентября были задержаны семь авиарейсов. Соответствующие сведения опубликованы на сайте воздушной гавани.
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