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Газизов отреагировал на заявление фанатов «Уфы» о бойкоте из-за введения Fan ID

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на заявление фанатов клуба об отказе оформления паспорта болельщика и посещения мероприятий, где потребуется Fan ID.

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