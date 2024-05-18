«Я скучаю до хрипоты»: Диана Гурцкая впервые прервала молчание о смерти мужа и назвала причину

Диану Гурцкая после смерти мужа петра Кучеренко поддерживает большая семья Фото: GLOBAL LOOK PRESS 46-летний заместитель министра науки и образования Петр Кучеренко скончался в мае прошлого года в самолете, возвращаясь с коллегами из командировки на Кубу.
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