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Царьград

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Травников проголосовал онлайн за 2 минуты и призвал новосибирцев к урнам

Травников проголосовал онлайн за 2 минуты и призвал новосибирцев к урнам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников воспользовался системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и отметил, что весь процесс занял у него не более пары минут.

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