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«Тоттенхэм» отдал хавбека Уайта в аренду в «Дерби»

«Тоттенхэм» объявил об уходе хавбека Харви Уайта в «Дерби». 21-летний англичанин перешел в клуб из 3-го дивизиона на правах аренды до конца сезона.

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