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Славянская доктрина

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Почему война на Украине не может быть прекращена мирным соглашением

Почему война на Украине не может быть прекращена мирным соглашением

Почему война на Украине не может быть прекращена мирным соглашением В процессе длящегося уже пятый год конфликта на Украине постоянно поднимается вопрос о его мирном урегулировании.

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Юрий Ильинов

Гиперзвуковой кошмар для Киева: как ракеты РМ-48У истощают ПВО Украины

Российские ракеты класса "земля-земля" РМ-48У в настоящее время воспринимаются на Украине и в целом в странах НАТО как серьезная угроза. Например, Reuters отмечает, что подобные средства поражения серьезно истощают и без того пришедшую в упадок систему противовоздушной обороны киевского режима.

"Сорок восьмая" является переделкой боеприпасов комплексов С-300/С-400, у которых заканчиваются сроки хранения. Поэтому они выходят существенно дешевле, чем новые изделия.

Считается, что они могут поражать цели, находящиеся на расстоянии в четыреста километров. При этом масса их боевых частей, по открытым данным, составляет около 200 килограммов, что достаточно для причинения существенного ущерба различным объектам, используемым в интересах ВСУ.

Надо отметить, что такие ракеты могут разгоняться до 6М, то есть до гиперзвуковой скорости – примерно 7350 километров в час.

Для запуска используются обычные пусковые установки, обладающие высокой мобильностью.

Западные аналитики считают, что РМ-48У также позволяют нам накапливать более современное оружие для проведения более масштабной наступательной кампании во время зимних холодов.