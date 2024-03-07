BI: ВСУ допустили ошибку при планировании обороны на ключевом участке фронта

Командование ВСУ серьезно ошиблось при планировании обороны в районе Авдеевки, поэтому Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта — возле Авдеевки, утверждает Business Insider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии