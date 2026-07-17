Новак и Федорищев наградили сотрудников "АвтоВАЗа" за вклад

Виталий Сорокин

АВТОВАЗ надо наградить за заслуги перед перед ИноАвтопромами, за идиотские шаги «Автоваза» на пути к потере своих позиций в российском автопроме...хотя, там и терять нечего! Сколько денег разворовано, сколько миллионеров выращено и отпущено за Бугор, сколько вложено в это Воровство и посчитать трудно... А нам опять рассказывают о "достижениях" завода по выпуску тазиков с болтами...Беда или целенаправленная ложь???