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Царьград

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Новак и Федорищев наградили сотрудников "АвтоВАЗа" за вклад

Новак и Федорищев наградили сотрудников "АвтоВАЗа" за вклад

Вице-премьер России Александр Новак и глава Самарской области Вячеслав Федорищев отметили 60-летие завода "АвтоВАЗ", вручив сотрудникам государственные и региональные награды за значительный вклад в развитие предприятия.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
АВТОВАЗ надо наградить за заслуги перед перед ИноАвтопромами, за идиотские шаги «Автоваза» на пути к потере своих позиций в российском автопроме...хотя, там и терять нечего! Сколько денег разворовано, сколько миллионеров выращено и отпущено за Бугор, сколько вложено в это Воровство и посчитать трудно... А нам опять рассказывают о &quot;достижениях&quot; завода по выпуску тазиков с болтами...Беда или целенаправленная ложь???
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