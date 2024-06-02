Зеленский: швейцарский саммит по Украине могут сорвать Россия и Китай

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Комментарии
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Алина Белова
Поразительно, ещё кто-то слушает   просроченного Президента  -  самозванца ...    А ехать на какое-то  сборище только по науськиванию   лживого с протянутой  рекой  клоуна  -  не иметь своего  достоинства.
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19 час.
Елена Молодцова
Так он ещё и говорит, что Россия ездит по всему миру и отговаривает всех ехать на *саммит*. Вот заняться нам больше чем. Это ты придурок гоняешь из страны в страну, трясешься и клянчишь всё, что можно. У тебя страна рушится, а ты в каждой дырке затычка. Сидел бы на жопе ровно и не мешал бы никому. Надоел уже всем.
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18 час.

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