Саммит по Украине, который запланирован на 15–16 июня в Швейцарии, может оказаться под угрозой срыва.
Зеленский: швейцарский саммит по Украине могут сорвать Россия и Китай
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Поразительно, ещё кто-то слушает просроченного Президента - самозванца ... А ехать на какое-то сборище только по науськиванию лживого с протянутой рекой клоуна - не иметь своего достоинства.
Ответить
19 час.
Елена Молодцова
Так он ещё и говорит, что Россия ездит по всему миру и отговаривает всех ехать на *саммит*. Вот заняться нам больше чем. Это ты придурок гоняешь из страны в страну, трясешься и клянчишь всё, что можно. У тебя страна рушится, а ты в каждой дырке затычка. Сидел бы на жопе ровно и не мешал бы никому. Надоел уже всем.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии