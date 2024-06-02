Зеленский: швейцарский саммит по Украине могут сорвать Россия и Китай

Елена Молодцова

Так он ещё и говорит, что Россия ездит по всему миру и отговаривает всех ехать на *саммит*. Вот заняться нам больше чем. Это ты придурок гоняешь из страны в страну, трясешься и клянчишь всё, что можно. У тебя страна рушится, а ты в каждой дырке затычка. Сидел бы на жопе ровно и не мешал бы никому. Надоел уже всем.