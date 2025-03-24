Полковник предрек переход под контроль ВС РФ еще одного важного населенного пункта

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России могут предпринять попытку штурма стратегически важного населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике.
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