Беженцами их назвать как-то язык не поворачивается – дали прозвище...

Виктор Минин

Живут же люди, однако! Отец (земля ему пухом!) у автора сего "шедевра" умер от ностальгии в Италии (вернуться же нельзя было, как погляжу). А вот мои деды и бабки умерли всего - лишь - в России - Курская и Омская области, у жены - Свердловская...