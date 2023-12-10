Эк, тебя релокантнуло! Петр Давыдов Самые тягостные впечатления последнего времени для меня – ужасающий новояз, которым обозначили действительность.
Беженцами их назвать как-то язык не поворачивается – дали прозвище...
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Александр Почекунин
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13 час.
Евгений МакЛауд
Всё по Чуковскому. Тараканище)) - А за ними релики ехали на велике...))
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12 час.
Виктор Минин
Живут же люди, однако! Отец (земля ему пухом!) у автора сего "шедевра" умер от ностальгии в Италии (вернуться же нельзя было, как погляжу). А вот мои деды и бабки умерли всего - лишь - в России - Курская и Омская области, у жены - Свердловская...
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12 час.
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