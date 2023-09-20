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Терзич о 0:2 от «ПСЖ»: «Боруссии» не хватило смелости в первом тайме. Каждый второй пас был неточным»

Терзич о 0:2 от «ПСЖ»: «Боруссии» не хватило смелости в первом тайме. Каждый второй пас был неточным»

«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть смелее, больше атаковать, чаще уходить со своих позиций.

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