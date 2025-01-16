Бедность семей с детьми сравнили в Ирландии и Северной Ирландии

Дети в Северной Ирландии, являющейся частью Соединенного королевства, чаще оказываются бедными, чем их сверстники в Республики Ирландия, 16 января передает RTÉ со ссылкой на результаты исследования Института экономических и социальных исследований (ESRI).
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