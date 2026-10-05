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При продаже унаследованной недвижимости НДФЛ не платят после трёх лет владения

При продаже унаследованной квартиры, дома или земельного участка физическое лицо не платит НДФЛ, если с даты смерти наследодателя прошло не менее трёх лет.

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