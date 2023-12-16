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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелош о работе с Козловым с «Салавате»: «Половину сказанного не понимаю, но мне нравится его стиль работы»

– Как Виктор Козлов работает с командой? – Половину сказанного я не понимаю, но Виктор старается быть прямым с командой, что облегчает парням понимание того, что от них хотят видеть.

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