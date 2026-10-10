Россия у опасной черты: Пока мы воюем, банки зарабатывают. Напрашивается вопрос: почему в условиях, когда реальная промышленность и простые люди теряют последние доходы, финансовые посредники фиксируют феноменальные сверхприбыли?В России приняли новый трёхлетний бюджет, который окончательно расставил точки над "i".