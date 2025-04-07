Депутаты Госдумы предлагают считать использование ИИ отягчающим обстоятельством

www.globallookpress.com/Ingram Images Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия – За правду" 7 апреля планируют внести на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому использование искусственного интеллекта в преступлениях будет считаться отягчающим обстоятельстом.
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