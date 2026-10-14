Крик души! Умоляем, опубликуйте! Донецк, ул. Артёма, 1816. Уже 11 дней без света! Это просто издевательство над людьми! Все дома вокруг нас со светом круглосуточно! Работают магазины, освещены соседни многоэтажки, даже уличное освещение прямо возле нашего дома работает! Наш дом буквально со всех сторон окружён светом, а мы уже 1 суток сидим в темноте! Нам не дают электричество даже по графику, ни на час! Почему именно наш дом? Сколько ещё нам это терпеть? Мы тоже люди! Мы тоже хотим нормальных условий для жизни Умоляем придать эту ситуацию огласке! Может, хоть так нас наконец услышат и вернут свет! .