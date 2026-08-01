Шокирующий случай мошенничества в особо крупном размере произошел в Казани. 22-х летняя студентка перевела телефонным аферистам более 13-ти миллионов рублей, часть из которых выручила продав иномарку за экстремально низкую цену.
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