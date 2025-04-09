Стиль жизни - здоровье.

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля и является важным праздником для каждого, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды, влияющей на здоровье общества в целом.
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