В Княгининском округе зафиксировали группу сибирских косуль — вид, который уже освоился в местной экосистеме, а его численность в регионе к 2026 году достигла 2 769 особей.
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