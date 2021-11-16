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Токо-Экамби выручил Камерун. В Африке определились все 10 команд, которые сыграют в плей-офф за 5 путёвок на ЧМ-2022

Токо-Экамби выручил Камерун. В Африке определились все 10 команд, которые сыграют в плей-офф за 5 путёвок на ЧМ-2022

В Африке по итогам очередного этапа квалификации ЧМ-2022 определились все 10 команд, которые в плей-офф разыграют пять путёвок в финальный турнир.

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