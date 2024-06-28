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Определен состав экспертного совета национальной платформы для художников «Художники/Artists»

Определен состав экспертного совета национальной платформы для художников «Художники/Artists»

Утвержден состав экспертного совета платформы для художников и дизайнеров Artists. В его состав вошли основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь М.

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