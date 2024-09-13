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Луну скроет тень, нальётся красным цветом: Чего ждать от 18 сентября

Луну скроет тень, нальётся красным цветом: Чего ждать от 18 сентября

18 сентября ожидается продолжительное лунное затмение на фоне полнолуния. Астрологи грозят бедами.Астрономы Земли 18 сентября и ещё пару дней после ожидают лунное затмение.

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