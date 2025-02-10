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Царьград

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Платить за отопление будем по-новому: Депутат Госдумы указал на недостаток новой системы

Платить за отопление будем по-новому: Депутат Госдумы указал на недостаток новой системы

С 1 марта жители России будут по-новому платить за отопление. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, чем вызваны изменения, и указал на главный недостаток новой системы.

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