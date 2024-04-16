Российским электрокарам сделают единую цифровую среду. Для удобства их эксплуатации

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей поручил создать единую цифровую среду по использованию зарядных станцийКак\u000Aсообщает Telegram-канал российского правительства, вице-премьер\u000Aотметил, что в связи с перспективным ростом зарядных станций в ближайшие\u000Aнесколько лет необходимо проработать вопрос создания цифровой среды, которая\u000Aпозволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и\u000Aдоступным.