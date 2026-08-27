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Регионы России

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BenQ представила световые панели ScreenBar для разных рабочих сценариев

BenQ представила световые панели ScreenBar для разных рабочих сценариев

Компания BenQ презентовала две новые световые панели ScreenBar, разработанные специально для различных рабочих условий: iScreenBar для современных iMac и ScreenBar Max для широких столов с двумя мониторами.

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