BenQ представила световые панели ScreenBar для разных рабочих сценариев

Компания BenQ презентовала две новые световые панели ScreenBar, разработанные специально для различных рабочих условий: iScreenBar для современных iMac и ScreenBar Max для широких столов с двумя мониторами.
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