На Украине разработали предложение об обмене пленными по схеме «всех на всех»

На Украине разработали предложение обмена пленными с Россией по схеме «всех на всех». Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, его слова привело агентство «Укринформ».
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