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13 игроков «Аль-Садда» вошли в заявку сборной Катара на ЧМ-2022

Опубликован состав сборной Катара на домашний чемпионат мира по футболу. Главный тренер Феликс Санчес Бас вызвал на ЧМ-2022 следующих игроков: Вратари: Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»), Саад Аль-Шеб («Аль-Садд»), Мешааль Баршам («Аль-Садд»); Защитники: Басим Аль-Рави («Аль-Духайль»), Ро-Ро («Аль-Садд»), Мосааб Ходер («Аль-Садд»), Тарек Сальман («Аль-Садд»), Буалем Хухи («Аль-Садд»), Абделькарим Хассан («Аль-Саад»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Джассем Габер («Аль-Араби»), Салем Аль-Хаджри («Аль-Садд»); Полузащитники: Али Ассадалла («Аль-Садд»), Мохаммед Абдулвахаб («Аль-Садд»), Ассим Мадибо («Аль-Духайль»), Мостафа Тарек («Аль-Садд»), Карим Будиаф («Аль-Духайль»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Халид Мунир («Аль-Вакра»); Нападающие: Исмаил Мохаммад («Аль-Духайль»), Хасан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Альмоэз Али («Аль-Духайль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Духайль»), Ахмед Алаа («Аль-Гарафа»).

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