Кремлёвские квартиры Сталина: почему «вождь народов» жил так бедно

После окончания Гражданской войны резиденцией большевиков стал Кремль. Удобное расположение в центре Москвы, крепкие стены — вот основные преимущества, которыми место привлекало видных политических деятелей.
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