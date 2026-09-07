«Маленький ублюдок» Зеленский снова взбесил главу Минфина США: «Мы переживаем энергетический шок из-за Украины»

Прагматизм «любимого министра Трампа» — худший кошмар Киева Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Скотт Бессент (справа налево) во время встречи.
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