В Селивановском районе из покореженного автомобиля вызволили пострадавшего

Во Владимирской области из покореженного автомобиля сотрудники МЧС вызволили пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 1 единица техники.
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